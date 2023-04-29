Можно ли совмещать декрет и работу во Владимирской области, при этом не лишиться пособия на...

Можно ли совмещать декрет и работу во Владимирской области, при этом не лишиться пособия на ребенка?Мама, которая ухаживает за ребенком до полутора лет, может совмещать работу и декрет. Работать можно из дома и не полный рабочий день. При этом она сохраняет право на пособие. Такие разъяснения дал Роструд, информация опубликована на сайте универсальной информационно-правовой системы. Также на это имеют право родственники или опекуны малыша, дополнили специалисты.В ведомстве добавили, что использовать декретный отпуск можно как полностью, так и по частям. Например, можно уйти в него, затем прервать и вернуться к работе на полный день, а затем вновь оформить отпуск по уходу за ребенком. Делать так можно неограниченное количество раз.Однако судебная практика последних лет показывает, что не всегда мамы в этом случае гарантированно получают ежемесячное пособие. Нередко региональные отделения Фонда социального страхования лишают женщин этих выплат, если они трудятся неполный рабочий день. Чтобы защитить работающих мам, сенаторы разработали законопроект, сохраняющий право на пособие.Фото pxfuel.com