Областная детская клиническая больница во Владимире получила новое оборудование на сумму 260...

Областная детская клиническая больница во Владимире получила новое оборудование на сумму 260 миллионов рублей.В Областную детскую клиническую больницу приобретено высокотехнологичное оборудование. Это коснулось двух самых сложных профилей: анестезиологии-реаниматологии и неонатологии. В 2022-2023 гг. также выделены бюджетные средства Перинатальному центру на дооснащение отделения реанимации новорожденных. Данные меры направлены на снижение детской смертности. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава Владимирской области.В 2022 году в ОДКБ поступило:165 единиц техники на средства областного бюджета на сумму 230 млн. рублей:наркозно-дыхательные аппараты экспертного класса,инкубаторы для новорожденных, позволяющие выхаживать малышей весом от 600 граммов,реанимобиль для эвакуации новорожденных,аппараты искусственной вентиляции легких,современный рентгеновский диагностический комплекс,портативный аппарат УЗИ.15 единиц техники за счет средств территориального фонда ОМС на сумму 30 миллионов рублей:новый аппарат УЗИ экспертного класса,оборудование для хирургического отделенияФото pxfuel.com