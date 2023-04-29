ДТП произошло ночью 29 апреля на дороге Юрьев-Польский-Кольчугино.

В Юрьев-Польском районе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, - сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области. ДТП произошло ночью 29 апреля на дороге Юрьев-Польский-Кольчугино.25-летний водитель Daewoo выехал на встречку, где врезался в Hyundai под управлением 20-летнего парня. В результате аварии пострадавшие оказались заблокированы в салоне. С помощью специнструмента спасатели освободили людей. Водитель первой иномарки скончался в машине неотложки, четверо его пассажиров пострадали. Трое попали в больницу. На амбулаторное лечение отправили 20-летнего водителя Hyundai и его 17-летнюю спутницу.Также на месте происшествия работали медики и полиция. Всего на выезд прибыло 13 человек и 5 автомобилей экстренных служб.