Появились подробности смертельной аварии во Владимирской области. Как сообщает пресс-служба МЧС...

Появились подробности смертельной аварии во Владимирской области.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, в ДТП на трассе Юрьев-Польский – Кольчугино пострадало 6 человек и еще один погиб. 25-летний водитель Daewoo пересек сплошную и выехал на встречную полосу. Там он врезался в Hyundai, водителем которого был 20-летнего молодого человека.Виновник аварии скончался в машине сокрой помощи, еще четверо пассажиров, которые ехали с ним, пострадали. Один из них - 24-летний парень, был отправлен на амбулаторное лечение, а трое других - двое 24-летних парней и 25-летняя девушка - в больнице. Водитель Hyundai и его пассажирка 17 лет будут находиться на лечении дома.Фото – МЧС по Владимирской области