Рынок « Флора» во Владимире выгорел на площади 800 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба...

Рынок « Флора» во Владимире выгорел на площади 800 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, утром 29 апреля в 4 часа в сообщили о пожаре на улице Мещерская во Владимире. Горел рынок. На момент прибытия пожарной службы из здания склада продукции наблюдался густой дым. Пожарные ликвидировали горение на площади 800 кв.м., не дав огню распространиться. Было привлечено 16 единиц техники и 15 человек личного состава. Сгорело имущество внутри здания и кровля. Пострадавших и погибших нет.Фото - pxfuel.com