Синоптики рассказали об изменениях погоды во Владимирской области. Завтра погода во Владимире...

Синоптики рассказали об изменениях погоды во Владимирской области.Завтра погода во Владимире будет облачной, к вечеру ожидается дождь.Температура воздуха днем повысится до +13°C. Ночью столбик термометра опустится до +8°C.Ветер северо-восточный, 4м/сАтмосферное давление в течение суток изменится от 743 до 752 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды30 апреля наши предки праздновали день Зосимы пчельника. В этот день особое внимание уделялось пчелам. По ним судили и погоду. Пчелы на вишневый цвет садятся – к урожаю вишни. Тот хлеб будет хорош на зерно, на который сядет пчела. Если пчелы лениво и недружно летают - будет мало меда, а если быстро - много. В этот день в доме можно было заметить муравьев - это к счастью.Фото pxfuel.com