Скончался легендарный владимирский гимнаст Юрий Королев. 29 апреля 2023 года скончался легендарный...

Скончался легендарный владимирский гимнаст Юрий Королев.29 апреля 2023 года скончался легендарный владимирский гимнаст Юрий Королев. У легендарного спортсмена на 61-ом году жизни остановилось сердце. Об этом сообщил сенатор от Владимирской области, Андрей Шохин.Юрий Николаевич Королев родился во Владимире 25 августа 1962 года. Первый значительный успех пришел к нему весной 1981 года. Тогда Юрий показал одну из самых сложных комбинаций (тройное сальто на кольцах, большой оборот на брусьях, не считая оригинальных связок, совершенно необычный соскок на коне, в вольных) на Международном турнире на призы газеты «Московские новости» - сообщается на сайте Федерации спорта.Юрий Королев позднее произвел фурор в Риме в 1981 г. («золото» в вольных упражнениях и на кольцах, «серебро» в опорных прыжках и на коне), лидерство и вторая золотая медаль в вольных упражнениях в Москве в том же году, второе место в многоборье, третье золото в вольных прыжках уже в Болгарии в 1983 г., после чего он вошел в состав мужской сборной чемпионата мира в Венгрии, в Будапеште.В 1985 году, на чемпионате мира в Монреале, Юрий Королев вновь завоевывает звание абсолютного чемпиона мира: он выиграл «золото» на кольцах и в опорном прыжке и «серебро» в вольных упражнениях.Знаменательным для спортсмена стал и 1986 год. Он стал чемпионом Игр доброй воли в Москве, а позднее завоевал Кубок мира в Пекине.В 1987 году на чемпионате Европы в Москве, спортсмен легко побеждает в опорном прыжке, и становится вторым в многоборье.Сборная СССР выиграла чемпионат мира 1987 года с огромным преимуществом, там Юрий Королёв занял 2-е почетное место.Должны были стать первыми в спортивной карьере Юрия Королева Олимпийские игры 1988 года в Сеуле. Но турнир основного этапа по определению состава олимпийцев на Кубке СССР стал для гимнаста роковым. Юрий Королев получил тяжелый разрыв ахиллова сухожилия, который поставит крест на карьере выдающегося гимнаста 80-х.Юрий Королёв остался в спорте после восстановления, получил звание судьи международной категории, работал в Европе и даже судил Олимпиаду в Пекине. О родном городе не забывал - тренировал молодых спортсменов во Владимирской ДЮСШОР имени Толкачева. В свое время его подопечным был чемпион России Дмитрий Баркалов. С 2012 по 2013 работал тренером-консультантом сборной России по спортивной гимнастике.Заслуженный мастер спорта СССР, судья международной категории был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Но сегодня ушел из жизни.Глава города Владимира Дмитрий Наумов выразил соболезнования родным и близким Юрия Королева. Это большая потеря для Владимира и всей страны.Фото - официальный телеграм-канал Дмитрия Наумова.