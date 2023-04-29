Скончался легендарный владимирский гимнаст Юрий Королев.
29 апреля 2023 года скончался легендарный...
Скончался легендарный владимирский гимнаст Юрий Королев.
29 апреля 2023 года скончался легендарный владимирский гимнаст Юрий Королев. У легендарного спортсмена на 61-ом году жизни остановилось сердце. Об этом сообщил сенатор от Владимирской области, Андрей Шохин.
Юрий Николаевич Королев родился во Владимире 25 августа 1962 года. Первый значительный успех пришел к нему весной 1981 года. Тогда Юрий показал одну из самых сложных комбинаций (тройное сальто на кольцах, большой оборот на брусьях, не считая оригинальных связок, совершенно необычный соскок на коне, в вольных) на Международном турнире на призы газеты «Московские новости» - сообщается на сайте Федерации спорта.
Юрий Королев позднее произвел фурор в Риме в 1981 г. («золото» в вольных упражнениях и на кольцах, «серебро» в опорных прыжках и на коне), лидерство и вторая золотая медаль в вольных упражнениях в Москве в том же году, второе место в многоборье, третье золото в вольных прыжках уже в Болгарии в 1983 г., после чего он вошел в состав мужской сборной чемпионата мира в Венгрии, в Будапеште.
В 1985 году, на чемпионате мира в Монреале, Юрий Королев вновь завоевывает звание абсолютного чемпиона мира: он выиграл «золото» на кольцах и в опорном прыжке и «серебро» в вольных упражнениях.
Знаменательным для спортсмена стал и 1986 год. Он стал чемпионом Игр доброй воли в Москве, а позднее завоевал Кубок мира в Пекине.
В 1987 году на чемпионате Европы в Москве, спортсмен легко побеждает в опорном прыжке, и становится вторым в многоборье.
Сборная СССР выиграла чемпионат мира 1987 года с огромным преимуществом, там Юрий Королёв занял 2-е почетное место.
Должны были стать первыми в спортивной карьере Юрия Королева Олимпийские игры 1988 года в Сеуле. Но турнир основного этапа по определению состава олимпийцев на Кубке СССР стал для гимнаста роковым. Юрий Королев получил тяжелый разрыв ахиллова сухожилия, который поставит крест на карьере выдающегося гимнаста 80-х.
Юрий Королёв остался в спорте после восстановления, получил звание судьи международной категории, работал в Европе и даже судил Олимпиаду в Пекине. О родном городе не забывал - тренировал молодых спортсменов во Владимирской ДЮСШОР имени Толкачева. В свое время его подопечным был чемпион России Дмитрий Баркалов. С 2012 по 2013 работал тренером-консультантом сборной России по спортивной гимнастике.
Заслуженный мастер спорта СССР, судья международной категории был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Но сегодня ушел из жизни.
Глава города Владимира Дмитрий Наумов выразил соболезнования родным и близким Юрия Королева. Это большая потеря для Владимира и всей страны.
Фото - официальный телеграм-канал Дмитрия Наумова.