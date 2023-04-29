Смотрите События недели в 8 утра 30 апреля 2023 - М12 шагнула через Оку. Вантовый мост соединил...

Смотрите "События недели" в 8 утра 30 апреля 2023- М12 шагнула через Оку. Вантовый мост соединил берега Владимирской и Нижегородской областей.- "Полет" подходит к концу. Во Владимире из-за реконструкции аэродрома ликвидируют СНТ.- "Зубр" идет на помощь. У петушинского поисково-спасательного отряда горячий сезон.- Это провал. В историческом центре Владимира сошел очередной мощный оползень.- Ловушки и засады. В Камешковском районе открылся сезон весенней фотоохоты.- Северное сияние. Владимирцы не проспали редкое астрономическое явление.