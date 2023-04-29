Стоянка и парковка запрещены: на каких улицах Владимира появятся новые знаки?
Напомним, что на...
Стоянка и парковка запрещены: на каких улицах Владимира появятся новые знаки?
Напомним, что на прошлой неделе появилось официальное сообщение о запрете остановки автомобилей на улице Садовой.
Как сообщает городская администрация еще на четырех улицах во Владимире запретили остановку и парковку транспорта.
Остановка машин будет ограничена:
по Рокадной дороге между улицами Поселковой и Полины Осипенко
по чётной части улицы Большой Нижегородской
на улице Нижняя Дуброва, у дома № 28а
Также, по четной стороне улицы Комиссарова перед поворотом на Безыменского будет ограничена парковка автомобилей.
На участках дорог появятся знаки «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена», а также «Работает эвакуатор».
Ориентировочно ограничения вступят в силу после 5 мая.
Фото pxfuel.com