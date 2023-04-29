Стоянка и парковка запрещены: на каких улицах Владимира появятся новые знаки? Напомним, что на...

Стоянка и парковка запрещены: на каких улицах Владимира появятся новые знаки?Напомним, что на прошлой неделе появилось официальное сообщение о запрете остановки автомобилей на улице Садовой.Как сообщает городская администрация еще на четырех улицах во Владимире запретили остановку и парковку транспорта.Остановка машин будет ограничена:по Рокадной дороге между улицами Поселковой и Полины Осипенкопо чётной части улицы Большой Нижегородскойна улице Нижняя Дуброва, у дома № 28аТакже, по четной стороне улицы Комиссарова перед поворотом на Безыменского будет ограничена парковка автомобилей.На участках дорог появятся знаки «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена», а также «Работает эвакуатор».Ориентировочно ограничения вступят в силу после 5 мая.Фото pxfuel.com