Строительство новых дорог в микрорайоне Юрьевец выполнят в три этапа. В микрорайоне Юрьевец во...

Строительство новых дорог в микрорайоне Юрьевец выполнят в три этапа.В микрорайоне Юрьевец во Владимире началось строительство дорог. Напомним, что о начале строительных работ по созданию «разветвленной дорожной сети» в Юрьевце глава города Владимира Дмитрий Наумов сообщил в соцсетях.В настоящее время ведутся работы по разработке грунта в месте строительства велосипедной дорожки на улицах Славная, Проектируемая-9, а также по разработке грунта для устройства дорожного полотна по улицам Большая Лучистая и Малая Лучистая. Работы будут завершены в сентябре 2024 года.Работы будут выполнены в три этапа:Первый этап: строительство дороги в районе улиц Всесвятская, Большая Лучистая, Малая Лучистая и Родионовка, а также четырёх автобусных остановок (по два пункта на Всесвятской и Родионовке).Второй этап: строительство дороги в районе улиц Славная, Рождественская и Рос, а также четырёх автобусных остановок (по два пункта на улицах Православная и Славная). Все остановки будут оборудованы заездными карманами, посадочными площадками и автопавильонами для пассажиров.Третий этап: обустройство велосипедных дорожек вдоль существующего дорожного участка с правой стороны улицы Славная (от улицы Институтский городок), а с левой стороны — от улицы Институтский городок вдоль улицы Проектируемой № 9.Фото pxfuel.com