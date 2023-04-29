В лесах Владимирской области у змей начался брачный сезон. Биолог Руслан Жуков наткнулся на клубок...

В лесах Владимирской области у змей начался брачный сезон.Биолог Руслан Жуков наткнулся на клубок змей в селе Пантелеево Ковровского района у подножия разрушенной Вознесенской церкви. Такое можно наблюдать только весной- у ужей начался брачный сезон.Руслан Жуков, биолог:- Ужи проснулись от спячки. Они пока не питаются. Главная цель - размножение. Множество самцов ползают за 1 крупной самкой. Вот она греется на солнышке. Она крупнее, у нее массивная голова, длинное тело. Самцы меньше. Запах отпугивает хищников. Он неприятный.Уточню, что враги для ужей - хищные птицы и млекопитающие.А это уже видео Сергея Волкова из группы ВК "Береги природу". Специалисты советуют не приближаться и не пугать змей, не делать резких движений при встрече и смотреть в лесу под ноги. Брачный период у змей продлится 3 недели.