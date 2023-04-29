В результате ДТП во Владимирской области ГУ МЧС деблокировали пострадавших. Как сообщает ГУ МЧС по...

В результате ДТП во Владимирской области ГУ МЧС деблокировали пострадавших.Как сообщает ГУ МЧС по Владимирской области, ночью 29 апреля в 01:10 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на автодороге Юрьев-Польский-Кольчугино в Юрьев-Польском районе. Столкнулись 2 транспортных средства. В результате аварии несколько граждан были заблокированы в машине.Подразделения МЧС России, скорая медицинская помощь и патруль ГИБДД выдвинулись на место происшествия. В ликвидации участвовало 13 человек (4 человека от МЧС), 5 единиц техники, 1 единица техники от МЧС. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших.Фото - pxfuel.com