В Суздальском музее впервые представят театральный проект в том месте, которому посвящен сам...

В Суздальском музее впервые представят театральный проект в том месте, которому посвящен сам спектакль.29 и 30 апреля, а также 1 мая в Музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь» пройдет спектакль «Протокол присутствия» - пронзительный рассказ о судьбах людей, которых навсегда связало это знаковое место, о коллективной памяти, о вере, надежде и стойкости духа. Сообщается на сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника.«Протокол присутствия» - это иммерсивный театральный проект Творческого сообщества мира и «Сельского театра драмы и комедии в Фомихе». Уже больше года он с успехом демонстрируется в различных локациях Суздаля. Благодаря сотрудничеству с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником впервые этот сценический проект будет показан в том самом месте, которому посвящен сам спектакль.Фото пресс-службы ВСМЗ