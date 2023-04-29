Ночью 29 апреля в аварии на территории Юрьев-Польского района пострадали люди. Столкнулись два автомобиля Об этом сообщили в МЧС Владимирской области. ДТП произошло на трассе Юрьев-Польский

Ночью 29 апреля в аварии на территории Юрьев-Польского района пострадали люди. Столкнулись два автомобиля Об этом сообщили в МЧС Владимирской области. ДТП произошло на трассе Юрьев-Польский – Кольчугино в направлении села Дроздово. Сообщение о происшествии поступило в 1:10. На вызов выдвинулись сотрудники МЧС (1 пожарная машина и 4 спасателей), скорая помощь и патрульные ГИБДД Пострадавшие