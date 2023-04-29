Боец скончался от ран, полученных во время боевых действий на передовой.

В зоне СВО погиб десантник из Владимирской области Юрий Докукин. Об этом рассказал глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов.Он родился в посёлке Мелехово. Окончил местную школу №1, после чего поступил в училище, где получил профессию сварщика. Отслужил срочную службу в ВДВ. В сентябре прошлого года был мобилизован в ряды ВС РФ.Известно, что боец скончался от ран, полученных во время боевых действий на передовой.