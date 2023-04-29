Владимирская танцовщица рассказала об интуитивном танце и о том, как танцевать везде. Сегодня...

Владимирская танцовщица рассказала об "интуитивном танце" и о том, как танцевать "везде".Сегодня в международный день танца познакомимся с таким направлением, как "интуитивный танец". Он покорился танцовщице Татьяне Беловой. 6 мая она приглашает на благотворительный концерт во Владимире.Двигаться так, как подсказывает сердце и не бояться удивленных взглядов прохожих. Эти "правила" - основа творчества муромской танцовщицы Татьяны Беловой. О сцене она грезила с детства, но родители настояли на техническом образовании. Регулярно заниматься танцами Татьяна начала лишь к 38-ми годам.Татьяна Белова, танцовщица, автор танцевального проекта "Везде":- Поступила на машиностроительный факультет, закончила его с красным дипломом и закончила экономический факультет с красным дипломом. Но душа просила, душа не понимала всего того, что происходило со мной. Счастья не было! Не было счастья! И я пошла дальше. Я просто стала танцевать везде.Танцевать везде - сознательный выбор. Несмотря на отсутствие хореографического образования, полтора года назад Татьяна Белова создала собственный танцевальный проект, который так и называется - "Везде". Площадка для танца может быть где угодно. Татьяна не боится ни жары, ни холода. Танцует босиком на снегу, в воде,среди полей, на городских площадях.Номера Татьяны Беловой - всегда импровизация. "Экспромт" помогает обрести внутреннюю свободу и дарит мощный эмоциональный заряд. С каждым днем практика "интуитивного танца" набирает стремительную популярность. Здесь нет четких правил и инструкций. Тело само "подсказывает", как нужно двигаться. Истоки такого танца уходят в глубокую древность, когда ритмичные движения носили ритуальный характер. Сегодня же танец - еще одно средство познания себя.Выступления Татьяны проходят вместе с композиторами, музыкантами, певцами. В мае творческий коллектив во главе с Беловой проведёт благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции.Татьяна Белова, танцовщица, автор танцевального проекта "Везде":- "Вот мы здесь ходим - у нас комфорт. И я знаю, что такое, когда комфорта нет.Поэтому я считаю, что нужно ребят поддержать,нужно не быть равнодушными."Татьяна говорит, танец - источник ее вдохновения и дело жизни. В нём планирует развиваться и совершенствоваться. Главное для танцовщицы быть верной своей мечте.Александра Лебедикова, Александр Голубев, Вести "Владимир".