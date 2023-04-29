ЧП произошло в ночь с 28 на 29 апреля. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Во Владимире рухнул фасад дома №84 на улице Большая Московская. ЧП произошло в ночь с 28 на 29 апреля. По счастливой случайности, никто не пострадал.Само здание сгорело почти 10 лет назад. Ветхий дом занавесили баннером. В 2016 году чиновники признали дом аварийным, но снести так и не успели. В результате минувшей ночью кровля и стены не выдержали. Деревянные перекрытия обвалились.Утром на место происшествия выехала автовышка. Власти разбирают рухнувшие конструкции и выставят ограждение. Сроки полного демонтажа постройки пока неизвестны.