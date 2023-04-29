Во Владимире разработают концепцию благоустройства привокзальной площади и близлежащих улиц. Об этом в соцсетях сообщили мэр города и губернатор. «Ограничиваться благоустройством ..

Во Владимире разработают концепцию благоустройства привокзальной площади и близлежащих улиц. Об этом в соцсетях сообщили мэр города и губернатор.«Ограничиваться благоустройством только привокзальной территории нельзя. Примыкающие улицы должны стать комфортными для прогулок владимирцев и гостей города, ведь они ведут людей к историческому центру. В этом году планируется разработка концепции и проекта благоустройства привокзальной площади с улицей Вокзальной. В случае утверждения, приступить к реализации проекта можно будет в 2024 году», - пояснил Дмитрий Наумов.Власти планируют организовать современный пешеходный маршрут, который свяжет Вокзальную с Клязьминской и Урицкого. Кроме благоустройства, планируется пересмотреть обустройство парковочных мест, а также привести в порядок фасады жилых домов.