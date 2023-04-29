29 апреля во Владимире загорелся склад продуктов на улице Мещерская. Об этом сообщают в МЧС области. Сообщение в пожарное ведомство поступило в 3:43. На вызов оперативно выехали 16 пожарных

29 апреля во Владимире загорелся склад продуктов на улице Мещерская. Об этом сообщают в МЧС области. Сообщение в пожарное ведомство поступило в 3:43. На вызов оперативно выехали 16 пожарных машин и 15 человек личного состава. К их прибытию из помещений склада валил дым. Пожарным пришлось сформировать 5 звеньев газодымозащитников для тушения огня. По итогу пожар ликвидировали