С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185053 владимирцев.

Во Владимирской области 29 апреля выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 человек. Ещё по 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 4 - в Кольчугинском и Гороховецком, 3 - в Юрьев-Польском, по 2 - в Меленковском, Суздальском и Селивановском, по 1 - в Петушинском, Александровском, Собинском и Камешковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185053 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 52235 заболевших во Владимире, 21913 - в Ковровском районе и 20108 - в Муроме.