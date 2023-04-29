Во Владимирской области избили гражданина, заступившегося за женщину. Меленковский суд вынес в...

Во Владимирской области избили гражданина, заступившегося за женщину.Меленковский суд вынес в отношении жителя округа Муром приговор. Его признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью - сообщает пресс-служба прокуратуры по Владимирской области.По словам правоохранителей, 23 июля во второй половине дня мужчина находился на берегу водоема вблизи деревни Чабышево. В это же время там отдыхала и его сожительница. На почве ревности обвиняемый стал агрессивно себя вести и попытался ударить ее. Один из отдыхающих вмешался в конфликт и заступился за женщину. Правонарушитель нанес не менее семи ударов потерпевшему кулаками по лицу. Пострадавший получил открытый двусторонний перелом нижней челюсти.Виновному назначили наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Также в пользу потерпевшего взыскана компенсация за причинение морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.Фото - pxfuel.com