Во Владимирской области количество отравлений алкоголем выросло в 1,7 раза по сравнению с прошлым...

Во Владимирской области количество отравлений алкоголем выросло в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области провел мониторинг острых отравлений спиртосодержащей продукции за первый квартал 2023 года. А также персонифицированная база острых отравлений химической этиологии ведется по экстренным извещениям из больниц и «Бюро судебно-медицинской экспертизы».В период с 1 января по 31 марта 2023 года зарегистрировано 102 случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией, что выше уровня аналогичного периода 2022 года в 1,7 раза (60 случаев). Количество летальных случаев отравления спиртосодержащей продукцией выросло на 36,2% (с 47 случаев в 2022 г. до 64 в 2023 г.).Отравления спиртосодержащей продукцией регистрируются у мужчин в 4,7 раз чаще, чем у женщин.В 59 случаях (57,8%) причиной острого алкогольного отравления явился этиловый спирт. Кроме того, отравления наступали вследствие употребления подделок алкоголя (18 случаев), метанола (7 случаев), других неуточненных спиртов (18 случаев).Отравления алкоголем и его суррогатами по-прежнему являются наиболее частыми причинами летальных исходов от острых отравлений химической этиологии (80% от общего числа отравлений химической этиологии со смертельным исходом).Анализ острых отравлений химической этиологии показывает, что наиболее часто регистрируются случаи отравления на территории Гусь-Хрустального района (26 случаев, 8 из них со смертельным исходом), города Ковров и Ковровского района (19 случаев, из них 8 - смертельные) и Владимира (13 случаев, 9 - летальные), на долю которых приходится 56,9% всех отравлений спиртсодержащей продукцией."Случаи отравлений становятся следствием чрезмерного употребления алкогольсодержащих напитков, не соблюдения возрастных ограничений, употребление суррогатной, не предназначенной для употребления продукции, а также использование алкогольной продукции, изготовленной в домашних условиях или приобретенной вне специализированных магазинов, имеющих разрешение на продажу алкоголя", - прокомментировали в Управлении Росподребнадзора по Владимирской области.Фото pxfuel.com