Во Владимирской области Ковровский гарнизон. 70-е готовят к реконструкции. В Коврове началась...

Во Владимирской области "Ковровский гарнизон. 70-е" готовят к реконструкции.В Коврове началась подготовка к летней реконструкции "Ковровский гарнизон. 70-е". Вместе с Ангелиной Свищ познакомимся с идейным вдохновителем и организатором события.- Вот здесь у нас как на мосфильме - реквизиторская.Так реконструктор Сергей Мостовой называет свои владения. Летние дамские платья прошлого века, военные шинели и рубахи цвета хаки - подлинные. От этих вещей веет духом минувшей эпохи. Сергей - человек военный. Вся жизнь - в форме. И даже после выхода в отставку продолжает вести военное дело.Реконструкцией исторических событий Сергей начал заниматься 7 лет назад, когда присоединился к акции "Бессмертный полк". Но одному было не справиться. Чтобы пронести в строю портреты сразу 40 родственников, пришлось обратиться за помощью. Это и стало началом большой истории.Сергей Мостовой, реконструктор исторических событий:- Когда 9 мая прошло, мои товарищ, которые слушали рассказ, сказали: "Слушай, неплохо получается, не хочешь продолжить эту тему?" Я говорю что мысль не плохая но просто детям рассказывать справки архивные, ну не интересно.Тогда к Сергею и пришла идея показывать детям "живую историю".Сергей Мостовой, реконструктор исторических событий:- Я у своего сослуживца бывшего взял гимнастерку которая на два размера меньше, там пилотку, в ДК взял брюки галифе, сапоги. Лето на тот момент. И поехал в детские лагеря показывать вот это оружие, там форму, рассказывать.Сейчас Сергей Мостовой проводит полномасштабный фестиваль реконструкции. На него можно не только посмотреть, но и стать его участником. Главное, найти одежду подходящей эпохи. Реконструкторы рассказывают не о боевых действиях , а воссоздают жизнь тыла. Вся техника- времени Великой Отечественной Войны. А в этом году реконструкция "Ковровского гарнизона" перенесет зрителей в 70-е годы.Сергей Мостовой, реконструктор исторических событий:- Реконструкция которая будет воссоздавать гарнизон времен 70-х годов. Здесь мы покажем и воинскую часть несения службы, быт военнослужащих, там подъем, утренний осмотр, зарядка, завтрак. Параллельно с исторической реконструкцией будет наша ковровская дивизия развернет свою экспозицию, которая будет демонстрировать быт и боевую подготовку современного гарнизона.Среди обязательной военной атрибутики- и восстановленные мопеды Московского мотоциклетного завода 1941 года выпуска - у Сергея их 7 штук. Каждая деталь полностью соответствует оригиналу.- У нас два противотанковых ружья во время войны было Дегтяревское - это наше Ковровское ружье и Симонова - это Ижевское ружье. То есть это в экспериментальном порядке серийно их не выпускали.Всегда под рукой- и полевая кухня. И рецепты "из прошлого". Именно в таком казане гречка получается самой вкусной. Все благодаря необычному способу приготовления.- Сюда заливается машинное масло и вот этот бак, он с двумя как-бы камера в которой масло и таким образом второе блюдо не пригорает.Кроме мотоциклов в гараже стоят партизанская тележка, противотанковая пушка, тягач для орудия ГАЗ-67 и Москвич, который ждет своего часа , чтобы проехать по улицам Коврова.Сергей Мостовой, реконструктор исторических событий:- Ковровская реконструкция она отличается от других, поэтому многие хотят посетить наши реконструкции. Мы специально с этой целью выбрали такой момент, когда нет никаких не фестивалей реконструкторских, никаких праздников, такое межсезонье 3 и 4 июня."Ковровский гарнизон" - 6-ой фестиваль , который продолжит цикл истории города оружейников. Реконструкторы воссоздают атмосферу летнего и зимнего Коврова разных эпох.Сергей Мостовой, реконструктор исторических событий:- Все наши фестивали связаны с именем Коврова. Мы патриоты города! Поэтому и нынешний фестиваль связан с тем что, в какой-то степени решили поддержать наших защитников отечества и которые там защищают родину.Для Сергея Мостового и его единомышленников фестивали - не просто возможность прикоснуться к истории. Это та самая - живая нить памяти, которая соединяет поколения.Ангелина Свищ. Александр Чунаев "Вести-Владимир".