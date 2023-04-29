Во Владимирской области начался сезон весенней фото-охоты. Отправиться этой весной можно и на...

Во Владимирской области начался сезон весенней фото-охоты.Отправиться этой весной можно и на фото-охоту. На неё в камешковских лесах вышел и наш корреспондент Фёдор Лалакин. Присоединимся?- Все фото-ловушка настроена...Примерно кадр понимаешь как выставить?Расставить ловушки, настроить камеру, притаиться и ждать. И последнее - самое сложное. Но без терпения в фото-охоте никуда. Владислав Тябин фотографирует животный мир. От его объектива не ускользнет ни маленькая ящерка, ни крупный олень. Чтобы сделать красивые снимки, Владислав выслеживал лося три дня. Но упорство и умение ждать дали свои плоды.Владислав Тябин, фотограф:- Он находился тоже на месте кормежки. Первый день я подошел он практически сразу убежал, на второй день я подошел, он отошел немножко метров на 20 и потом ходил вокруг меня, то есть, он привыкал и на третий день он подпустил меня уже совсем близко я подобрался к нему на 20 метров, наверно, охотники поймут, что это достаточно сложно, чтобы зверь так тебя подпустил и сделал отличные кадры, портреты лося.К каждому зверю нужен свой подход. Для птиц у фотографа - целая отдельная постройка. Недалеко от дома Владислав сделал кормушку, куда рассыпает семечки. Прячется в специальную маскировочную палатку и ждет, пока кто-нибудь прилетит на завтрак. Правда, весной птицы сидят на гнездовье и прилетают реже. Но и зимой "столовая" не пустует.Владислав Тябин, фотограф:- Прилетают дятлы, обычные, седые, потом сойки прилетали синицы разных видов это в основном такая зимняя затея.- Ну снегири вот это вот все, кто зимой у нас.- Снегири вот не прилетали к сожалению, в основном вот такие вот птицы.Отправляемся в глубь леса - проверить фото-ловушки. Но по пути тоже есть, кого поснимать.Владислав Тябин, фотограф:- Интересные кадры приходят неожиданно, вот сейчас ехали, встретили медянку, до этого уже снимал весной целую кучу гадюк, ужей, а вот медянка первый раз, поэтому все таки остановимся и сделаем пару хороших кадров.Добраться до места - лишь полдела. Ловушки еще нужно найти: в лесу легко заблудиться.Владислав Тябин, фотограф:- Самое интересное всегда это найти где стоит фото-ловушка, потому что деревьев много, ставлю я все время в разных местах и каждый раз это игра такая найди свою фото-ловушку называется.Но игра заканчивается нашей победой. Мы у цели.- Наконец нашли первую фотоловушку, сейчас будем проверять, смотреть попался ли кто- то в ее объектив.Первая камера и сразу успех. Принцип работы прост. В корпус встроен датчик движения, и когда животное проходит, фотоловушка активизируется. У нее есть как дневной, так и ночной режим видеосъемки.Владислав Тябин, фотограф:- Попал у нас значит в кадр лось 24 числа это было вчера в 16:13, вот можно даже посмотреть видео тут, лось стоит кушает, достаточно крупный экземпляр кстати.Ловушку забрали с собой, перенесём её в другое место. Ищем еще две, должны быть не так далеко от первой.- Сейчас узнаем какие животные попались на нее и попались ли вообще... попался наш оператор.В этот раз не повезло. Осталось проверить камеру на месте выхода лосей из леса. Их можно отследить и по следам. Повезти должно не только с животным, но и с самим фото. Ловушки смотрят в одну сторону, потому получить живописную фотографию - большая удача.Владислав Тябин, фотограф:- Люди, которые живут у нас в деревне, они удивляются, потому что они тоже видят эти фотографии, они удивляются насколько у нас много зверей, потому что люди, которые здесь живут они там могут за 5-6 лет увидеть одного лося, одну там какую нибудь косулю, а зимой в зимний период времени за неделю удавалось увидеть до 10 лосей, 5 оленей, то есть если целенаправленно едешь, знаешь когда ехать, куда ехать, куда смотреть и видишь достаточно много животных.Снимок - всего лишь мгновение, но его поиск и ожидание может длиться месяцами. В ожидании новых трофеев Владислав ставит камеру у лаза бобров . У зоофотографа есть мечта - поймать в объектив сову. Захватывающая фото-охота продолжается.Федор Лалакин Александр Чунаев Вести "Владимир" .