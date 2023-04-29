Во Владимирской области подтверждено еще 53 случая заболевания коронавирусной инфекцией. На...

Во Владимирской области подтверждено еще 53 случая заболевания коронавирусной инфекцией.На территории региона, как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие сутки (29 апреля 2023 года) лабораторно подтверждено 53 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:16 сл. в городе Владимире;5 сл. в Гусь-Хрустальном районе;5 сл. в Муромском районе;5 сл. в Ковровском районе;4 сл. в Кольчугинском районе;2 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Собинском районе;1 сл. в городе Радужный;1 сл. в Камешковском районе;4 сл. в Гороховецком районе;2 сл. в Суздальском районе;3 сл. в Юрьев-Польском районе;2 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185 053 случая заболевания.Иллюстрация: ГТРК «Владимир»