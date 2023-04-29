Во Владимирской области работники скорой помощи рассказали о своих буднях. Сегодня 125 лет со дня...

Во Владимирской области работники скорой помощи рассказали о своих буднях.Сегодня 125 лет со дня открытия первой московской станции скорой помощи. До этого медицинская помощь оказывалась без выезда. Либо в приемный покой пациента доставляли пожарные. О буднях наших скорых спасателей - Кристина Иванова.- Когда вот такое вот высокое давление, у меня жмет сердце..."Скачет" погода, за ней - давление. Классика сезона, говорят в "скорой".Андрей Терёхин, фельдшер скорой помощи:- В основном сердечно-сосудистые патологии - очень много вызовов у нас. За сутки 15-20 вызовов обслуживаем.В сутки на линию во Владимире выходят 20 бригад. Это диспетчерская - центр приема звонков. На мониторе - карта города. На телефоне - первая медпомощь. Диспетчеры нередко уже дистанционно успевают дать жизненно важные рекомендации пациенту. Но главная задача, конечно, максимально быстро оценить, куда в первую очередь отправить бригаду.- Он у вас не лежачий? Ага, лежачий...- Специфика - это сама обстановка. Из-за того, что у нас малое количество бригад, малыми силами, но мы держим город, держим свои позиции.Сотрудники скорой часто сравнивают себя с пожарной службой. Удивительно, но в 19 веке именно пожарные занимались доставкой пострадавших в приемные покои. Которые располагались ... в полицейских участках. По сути, это и были первые бригады скорой помощи. А первая официальная московская станция неотложки появилась 28 апреля 1898 года. И кареты отправлялись только на вызовы от официальных лиц - городовых, дворников и сторожей.Команда этого экипажа скорой только закончила ночную смену. Сердечники, маленькие дети, наркоманы. Последовательность примерно такая.- В целом, эта смена была такая...среднестатистическая, если можно так сказать.Режим выездов постепенно пришел в норму. После ковидного аврала, вспоминают медики владимирской станции скорой помощи. Тогда люди в белых халатах практически жили в реанимобилях.Владимир Куревлёв, фельдшер скорой помощи:- Бывало так, что с утра выезжаешь, с утра заезжаешь. Без заездов. То есть, больных очень много было.Но ни у кого даже не было мысли, например, уволиться. Скорая помощь - особый медицинский фильтр. Некоторые уходят в спокойную поликлинику после "буйных" январских. Кто-то после буйных пациентов.Татьяна Тимашова, исполняющая обязанности главного врача станции скорой помощи города Владимира:- Набрасываются с кулаками. Бывало, что и с ножом нападали на наших сотрудников.Вот, например, мартовская история. Владимирская бригада отправилась на вызов, вводная - "обморок". К приезду медиков пациент был уже в сознании. Правда, измененном. Настолько, что схватился за нож. И ранил фельдшера.Особого положения, как, например, у полицейских, у врачей нет. Потому и нет и "особой" статьи. А нападения и избиения "при исполнении" стали пугающе регулярными. Ответная мера - тревожная кнопка. Такая теперь есть в 11 автомобилях владимирских "скорых". Нажал - и дальше "лечить" неадеквата будет Росгвардия.- 2814! Поступил тревожный сигнал от автомобиля скорой помощи!Алексей Гусейнов, старший инженер отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Владимиру:- Местоположение в точности до одного метра автомобиля указывается на электронной карте города. Дежурный офицер фиксирует данную информацию. И незамедлительно отправляет по этому адресу ближайший экипаж группы задержания.Но чаще всего из скорой уходят уже после первой смены. Тяжело. Тяжело постоянно видеть последствия жестких ДТП. Тяжело сталкиваться с гибелью пациента. Пережить это тоже тяжело. На этом фоне быть всегда в тонусе кажется сверхзадачей. Для обычного человека.Эльвира Аматова, врач скорой помощи:- Ты едешь на вызов и не знаешь, что там тебя ждет. Ты всегда в таком тонусе. Всегда собранная. И очень интересно.После этой смены Эльвира Аматова вновь отправится в дорогу - домой. Врач владимирской скорой живет в Иванове. Уже полтора года она работает на владимирской станции скорой помощи. В родном город перестала устраивать зарплата, и медик стала искать варианты в соседних регионах. Уйти из любимой профессии для нее немыслимо.Эльвира Аматова, врач скорой помощи:- Родители говорили, с детства говорили. Видела скорую помощь, машину скорой помощи и говорила, что это моя машина.Так и получилось. Моя машина. Скорой помощи.Диспетчеры, фельдшеры, реаниматологи, медсестры, водители - большая семья "быстрого реагирования". Иначе никак, говорят здесь. То, что видят и переживают все сотрудники скорой медицинской помощи, неминуемо сближает на всю жизнь.Кристина Иванова, Александр Голубев, Вести "Владимир".