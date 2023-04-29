Если бы Филиппа Киркорова не было, его стоило бы выдумать. Этот человек-праздник делает наш мир ярче, веселее, экстравагантнее. Народ обсуждает его причудливые костюмы, перемены во внешности, искрометные фразы. И даже не верится, что королю российской эстрады 30 апреля исполняется 56 лет!

Если бы Филиппа Киркорова не было, его стоило бы выдумать. Этот человек-праздник делает наш мир ярче, веселее, экстравагантнее. Народ обсуждает его причудливые костюмы, перемены во внешности, искрометные фразы. И даже не верится, что королю российской эстрады 30 апреля исполняется 56 лет!Весь прошлый год прошел под знаком юбилея Лучезарного. Онначал отмечать 55-летие в Кремле, проехал по стране, а сейчас – опять же вКремле – ставит эффектную точку. И повторяет то грандиозное шоу "набис".Но Киркоров не был самим собой, покажи он второй раз старуюпрограмму. Новый облик, новые песни, новые гости, новые костюмы, новыеконцепции номеров (например, после скандала по кресту он больше не ходит) – всеэто на протяжении пяти дней можно видеть на главной сцене страны. Четыре часа смены образов, дорогих дизайнерских костюмов, технологичных декораций – такого в нашей стране больше никто не делает.За минувший год многое изменилось не только в Филиппе, но и встране. Кто-то отсюда уехал, кто-то стал поливать Родину грязью, но Киркоров всамом начале концерта прямо заявил, чтоон любит Россию и никогда ей не изменит. Хотя и оказался в ряде санкционных списков. А одним из самых трогательных моментовпрограммы стала песня из недавно вышедшей на экраны военнойдрамы Николая Лебедева "Нюрнберг". В ней речь идет про провалившуюся попыткупереписать историю и оправдать нацизм. Символично, что сегодня некоторыегосударства снова этим занимаются... "Мы ценим нашу историю, почитаемсолдат, без которых не было сегодня у нас мирного неба над головой, благодаримтех, кто отдает свои жизни, чтобы мы жили сегодня мирно", – сказал Филиппс главной сцены страны. И зал принял эти слова долгими аплодисментами – певецпопал в сердца публики.Но концерты Киркорова – это экскурс не только в историювеликой страны, но и его личную. С потолка зрительного зала летели фотографии Филиппв разные периоды жизни и творчества. Конечно, невозможно представить его без"Зайка моя" или "Атлантида" – и эти песни были. А вот дляшлягера "Единственная моя" автор Олег Газманов чуть изменил слова –Киркоров попросил его, чтобы было больше про свет, счастье и добро – то, чегонам всем очень не хватает сегодня.Были и премьеры. Год назад Филипп выходил на кремлевскуюсцену с Анной Аsti.Теперь же представил красивый дуэт с Люсей Чеботиной "Королева",рассыпаясь в комплиментах и любви к ней, называя суперзвездой.Вспоминаются программы, в которых Киркоровпризнавался в любви к Алле Пугачевой и даже перепевал некоторые ее хиты –"Улетай, туча", "Поздно". Сейчас бывшая жена короляроссийской эстрады живет с иноагентом в Израиле и не очень лестно отзывается оРоссии и ее людях. Поэтому песни ее тут больше и не звучат. Хотя в Кремле Примадоннанеожиданно все-таки появилась – в кадрах видеохроники, когда много лет назад вручалаФилиппу какую-то очередную музыкальную награду.Тогда, конечно, и представить было невозможно, что некогдаглавная российская звезда окажется в опале. Про таких, как она, видимо, и спел Киркоров композициис символичными названиями "Подлость и зависть", "Сегодня – хвалят,а завтра – свалят"...Да, фактически сегодня сам Киркоров стал нашей Примадонной иглавной Дивой и Иконой стиля. Платья, шляпки, перья, боа сменяли друг друга так стремительно,что казалось, это добрый доктор Айболит (с окладистой седой бородой певец стал оченьна него похож!) наряжается то в дрэг-квин звезду"Евровидения" Кончиту Вурст, то в Дайанну Росс, то перевоплощается вныне покойных Донну Саммер, Людмилу Гурченко или даже Бориса Моисеева.У Филиппа вообще есть удивительная способность аккумулироватьи переосмысливать самые успешные песни и образы. Поэтому в программе не обошлось ибез ремейков – прозвучали и "Дива", и "Одна ночь вБангкоке", и Can't take my Eyes – в звучании Киркорова они словно быобрели вторую жизнь.Да и сам он, кажется, переживает сейчас, на шестом десятке, вторую молодость – постройнел, похорошел, обрел давно желанные"кубики" пресса и стал после этого апгрейда лучшей версией себя. Ивсе, чего он теперь желает, здоровья себе и своему папе, которому скороисполнится 91 год. А признание, имя и королевский титул у Филиппа Киркорова ужеесть."Я не самый сильный вокалист, – честно признаетсякороль российской эстрады. – Но у меня есть любовь к своей стране, к семье и к сцене. Всеэто и дает мне силы и желание работать".На радость его народу.