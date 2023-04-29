Преступление произошло 23 июля прошлого года у водоёма около деревни Чабышево.

Меленковский районный суд вынес приговор жителю округа Муром по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Владимирской области.Преступление произошло 23 июля прошлого года у водоёма близ деревни Чабышево. Подсудимый отдыхал на берегу со своей сожительницей. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Другой отдыхающий решил заступиться за женщину, за что получил не менее семи ударов кулаками в лицо.У пострадавшего был диагностирован открытый двусторонний перелом челюсти. Виновник получил два года условного срока. Также его обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере ста тысяч рублей.Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.