Двое жителей Москвы получили серьезные сроки за организацию наркопроизводства на территории...

Двое жителей Москвы получили серьезные сроки за организацию наркопроизводства на территории Вязниковского районаИх преступную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ.Весной прошлого года нарколаборанты за три недели произвели 53 килограмма мефедрона - в коммерческих целях. Лабораторией стал гараж в деревне Ставрово.Двадцать килограммов зелья успели расфасовать и спрятать. Но "работу" приостановили правоохранители. Один из преступников получил 14 лет колонии строгого режима, второй - 13.Также они лишились авто, которые использовали для перевозки ингредиентов и оборудования.