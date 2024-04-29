Клещи начинают все активнее кусать жителей владимирской области. По данным на 29 апреля 2024 года, за прошедшую неделю (с 22 по 28 апреля) 52 человека обратились к врачам в связи с присосавшимися

Клещи начинают все активнее кусать жителей владимирской области. По данным на 29 апреля 2024 года, за прошедшую неделю (с 22 по 28 апреля) 52 человека обратились к врачам в связи с присосавшимися клещами. Среди пострадавших 19 – дети. Всего в этом году от клещей пострадали 77 жителей 33-его региона, отмечают в Роспотребнадзоре. Хорошо, что не зарегистрировано