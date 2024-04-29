25 МУЖСКИХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН.
1. Если ты думаешь, что ты где-то толстовата - не спрашивай меня об этом. Так оно и есть!
2. Научись обращаться с сиденьем унитаза сама, а не учи меня!
3. Никогда не стригись.
4. Иногда я не думаю о тебе... Привыкни к этому.
5. Выгони на хрен своего кота!
6. Воскресенье = футбол.
7. ВСЁ, что ты одеваешь - прекрасно. Действительно!
8. Если ты не носишь лифчик и при этом ходишь в блузке с низким вырезом - не возмущайся, что все изучают твои сиськи... Это законное право каждого.
9. У тебя КОШМАРНО много туфель!
10. Плач - это подлый шантаж.
11. Прямо говори о том, чё те надо. Тонкие намёки не работают.
12. Годовщины свадьбы и дни рождения своих родителей всегда отмечай в календаре.
13. Да, писать стоя з
еще анекдот!