Об этом сообщил Александр Авдеев.

Губернатор Владимирской области, Александр Авдеев, напомнил жителям региона о строгом запрете на использование беспилотных летательных аппаратов, который был введен год назад в целях обеспечения безопасности и будет действовать до появления новых указаний. Данный запрет распространяется даже на простые модели квадрокоптеров.Губернатор подчеркнул, что не планируется вносить изменения в это решение. Любой беспилотный аппарат, обнаруженный в зоне военных действий, будет уничтожен, а его владелец будет нести финансовые потери.