Опорный пункт расположен на территории поселения Новофедоровское в специально построенном отдельно стоящем здании...

На территории оперативного обслуживания межмуниципального отдела МВД России « Троицкий» г. Москвы открылись двери нового участкового пункта полиции, в котором будет осуществляться охрана правопорядка и обеспечение спокойствия около 2000 жителей.Опорный пункт расположен на территории поселения Новофедоровское в специально построенном отдельно стоящем здании и отвечает самым высоким современным требованиям, в том числе технической оснащенности, что позволяет обеспечить комфортные условия для работы сотрудников полиции и приема граждан.В просторном помещении функционально расположены просторные кабинеты участковых уполномоченных полиции для работы с жителями округа, кабинет для сотрудников общественной приемной и добровольной народной дружины, а также техническое помещение. По мнению руководства УВД по ТиНАО взаимодействие данных служб, сосредоточенных в одном участковом пункте полиции, будет обеспечивать наиболее эффективную помощь в разрешении вопросов граждан.В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Кирилл Малышкин, заместитель начальника организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Винокуров, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УВД по ТиНАО г. Москвы полковник полиции Алексей Бутряков, врио начальника МО МВД России «Троицкий» г. Москвы подполковник полиции Андрей Тургенев, секретарь Общественного совета при УВД по ТиНАО Энвер Софинов, глава администрации поселения, руководящий и личный состав Управления, а также представители СМИ.Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УВД по ТиНАО полковник полиции Алексей Бутряков, а также присутствующие руководители УВД, представители префектуры и администрации поздравили личный состав с новосельем и отметили, что открытие новых опорных пунктов полиции на территории такого значительного по занимаемой площади округа как ТиНАО позволит ускорить процесс обращения граждан в полицию с сообщениями о нарушениях законности и правопорядка, будет способствовать повышению эффективности деятельности участковых уполномоченных по взаимодействию с населением и созданию максимально комфортных условий для приема граждан, а также в целом повысит уровень правопорядка в округеНовый участковый пункт полиции открыт по адресу: пос. Новофедоровское, ЖК «Борисоглебское».Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)010-51-79