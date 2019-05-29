МВД России участвует в деятельности по поддержанию и восстановлению международного мира и безопасности с 1992 года. За это время более 600 сотрудников Министерства приняли участие в 24 миротворческих операциях по всему миру.

В международном календаре памятных дат 29 мая отмечается как день, посвященный миротворцам Организации Объединенных Наций. Ежегодно, начиная с 2003 года, в этот день выражают слова благодарности людям, служившим и продолжающим служить в составе операций ООН по поддержанию мира.Международный день миротворцев был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 году. В своем послании по этому поводу Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан отмечал, что на поле битвы солдат отправили под новым флагом и с новой миссией – миссией мира.Количество участников первых операций по установлению мира было незначительно и задачи, которые ставились перед ними в соответствии с мандатом ООН, главным образом сводились к наблюдению за ситуацией в принимающем государстве. Сегодня миротворческий контингент, в частности полиция ООН, в соответствии с международно-правовыми стандартами в области прав человека выполняет целый комплекс функций по миростроительству.МВД России участвует в деятельности по поддержанию и восстановлению международного мира и безопасности с 1992 года. За это время более 600 сотрудников Министерства приняли участие в 24 миротворческих операциях по всему миру. Представители правоохранительных органов Российской Федерации в составе миротворческих полицейских сил несли службу в Грузии, Республике Либерия, Демократической Республике Конго, Республике Гаити, Демократической Республике Восточный Тимор, Республике Южный Судан, Республике Колумбия, Республике Кипр, Киргизской Республике и на территории бывшей Республики Югославия.Российских миротворцев в вопросах укрепления международного мира отличает выдержка и самообладание, чувство долга, самоотверженность и высокий профессионализм.