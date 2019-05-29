Актер должен выплатить 59 тысяч рублей

Актер должен выплатить 59 тысяч рублейСудогодский районный суд удовлетворил иск ООО «Авиакомпания «Победа» о взыскании убытков, причинённых курением в самолете. Популярный актёр Алексей Панин должен выплатить авиакомпании 59 тысяч рублей.В декабре 2018 года Панина сняли с рейса из Москвы в Стамбул. После замечаний бортпроводника о запрете курения на борту, мужчина устроил пьяный дебош. В аэропорту «Внуково» его передали полицейским.Для ликвидации последствий курения авиакомпании пришлось провести дополнительную санитарную обработку самолета. Расходы составили 59 тысяч рублей.