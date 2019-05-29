В адрес солиста группы Машина времени Андрея Макаревича с новой силой разразились дебаты в Twitter. Фанаты не скупились на гневные слова.

В адрес солиста группы "Машина времени" Андрея Макаревича с новой силой разразились дебаты в Twitter. Фанаты не скупились на гневные слова.Накануне певец заявил, что все сошли с ума. Его возмутили критика и сарказм со стороны публики после того, как "Машина времени" заявила об участии в концерте у стен Кремля.Макаревич попытался призвать фанатов к здравому смыслу. Он призвал перестать искать везде политический контекст и заявил, что ему уже надоели эти высказывания."Давайте музыку слушать! Ей-богу, все с ума сошли просто со своей политикой", – отметил Макаревич.Музыкант ожидал, что критики успокоятся. Но шквал негатива обрушился после такого заявления с еще большей силой."Ему же пять лет об этом твердили – лучше молчи, за умного сойдешь, политика не твоё", – написали в Twitter на канале "Уругвайская разведка"."Теперь – "А на за шо?!"", – не успокаивался автор поста. Также там отметили, что Андрей Вадимович получает по заслугам.Активные пользователи в комментариях под постом начали раздавать советы налево и направо. Музыканту порекомендовали сидеть на печке и не прогибаться под изменчивый мир.