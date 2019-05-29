Махачкалинский Анжи, покинувший Российскую премьер-лигу, не выступит в следующем сезоне в ФНЛ – втором по силам дивизионе российского футбола. Клуб из Дагестана постарается пройти лицензирование в ПФЛ.

Махачкалинский "Анжи", покинувший Российскую премьер-лигу, не выступит в следующем сезоне в ФНЛ – втором по силам дивизионе российского футбола. Клуб из Дагестана постарается пройти лицензирование в ПФЛ."Анжи" не смог пройти лицензирование в ФНЛ. Клуб отозвал апелляционную жалобу и теперь попытается получить лицензию ПФЛ – второго дивизиона, сообщает РИА Новости. При ином исходе махачкалинцам грозит потеря профессионального статуса.Клуб из Махачкалы испытывает серьезные финансовые проблемы. Бывший тренер Магомед Адиев заявил, что "Анжи" грозит банкротство.