Хоккеисты мужской сборной Финляндии не смогли уберечь в целости главный трофей за победу на чемпионате мира, который накануне завершился в Словакии. Новоиспеченные чемпионы мира оставили кубок без днища.

Хоккеисты мужской сборной Финляндии не смогли уберечь в целости главный трофей за победу на чемпионате мира, который накануне завершился в Словакии. Новоиспеченные чемпионы мира оставили кубок без днища.О совершенной поломке кубка стало известно по прилету финской команды обратно в Финляндию, сообщает Instagram хоккейного клуба KalPa. На опубликованной фотографии видно, что почетный трофей лишился своей нижней части.Напомним, что хоккеисты "Суоми" в финальном поединке взяли верх над сборной Канады. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу финнов. Отметим, что именно Финляндия не пустила Россию в решающий матч мирового первенства. В итоге, российские хоккеисты стали обладателями бронзовых медалей, обыграв Чехию (3:2).