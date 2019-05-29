Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Габриэла Коукалова решила завершить профессиональную карьеру. Об этом 29-летняя чешская спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Габриэла Коукалова решила завершить профессиональную карьеру. Об этом 29-летняя чешская спортсменка сообщила на своей странице в Facebook​​​."В начале прошлого года из-за проблем со здоровьем я была вынуждена прервать карьеру. За это время я многое переосмыслила и пережила. Без биатлона жизнь наполнена другими эмоциями. Завершить карьеру – трудное решение. Но пришло время сделать это", – написала биатлонистка.Коукалова является двукратной чемпионкой мира. Также она завоевала на мировых первенствах две серебряные и две бронзовые медали.