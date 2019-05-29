В Париже завершилась встреча первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису между россиянками Анной Блинковой и Маргаритой Гаспарян. Матч получился крайне упорным. Все решилось в третьем сете, где сильнее оказалась Блинкова. Итоговый счет – 6:3, 4:6, 8:6 в ее пользу.

В Париже завершилась встреча первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису между россиянками Анной Блинковой и Маргаритой Гаспарян. Матч получился крайне упорным. Все решилось в третьем сете, где сильнее оказалась Блинкова. Итоговый счет – 6:3, 4:6, 8:6 в ее пользу.Встреча между теннисистками продолжалась 2 часа 18 минут. Соперницей Блинковой во втором круге Roland Garros станет представительница Греции Каролин Гарсия.Также во второй раунд турнира пробилась белорусская теннисистка Виктория Азаренко, победившая в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 Елену Остапенко из Латвии.