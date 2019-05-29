В Сургуте региональный УМВД проверит анонимную жалобу инспекторов ГИБДД на палочную систему — от них требуют выявлять не менее 30 нарушений с экипажа за смену.

В Сургуте региональный УМВД проверит жалобу инспекторов ГИБДД на палочную систему — от них требуют выявлять "не менее 30 нарушений с экипажа" за смену.Ранее в социальных сетях появилась анонимная жалоба инспекторов: "Помогите! Это длится уже давно. Управы никакой нет. Эти начальники никого не боятся. Делают, как хотят. Держат нас, инспекторов, за рабов. Работаем вне графика, без приказов. На бумаге все хорошо, а по факту переработка жесткая".Жалоба сопровождалась видеозаписью, где заместитель начальника местного ОГИБДД майор Роман Кузовлев требует высокие показатели."Меньше надо кататься, больше жезлом работать", — поучал он группу инспекторов, — "За вами сопли никто не должен подтирать".На собрании майор требовал фиксировать не только легкие нарушения, но и выявлять максимальное количество пьяных водителей.В УМВД по ХМАО сообщили, что по факту публикации жалобы уже начата проверка. "В подобном случае она пройдет быстро. Выводы будут сделаны в самое ближайшее время", — рассказала Ольга Абмайкина, руководитель пресс-службы местного отделения УМВД.