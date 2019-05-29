В одном из недавних выпусков американкой программы The Morning появилась весьма экстравагантная американка, называющая себя Маленький Медведь Шварц (Little Bear Schwarz). Женщина с очень необычной внешностью поделилась с телезрителями подробностями своей личной жизни.

В одном из недавних выпусков американкой программы The Morning появилась весьма экстравагантная американка, называющая себя Маленький Медведь Шварц (Little Bear Schwarz). Женщина с очень необычной внешностью поделилась с телезрителями подробностями своей личной жизни.Дело в том, что девушка с 14 лет страдала синдромомполикистозных яичников. Болезнь сопровождалась повышенной секрецией андрогенови эстрогенов, в результате чего на лице американки выросла самая настоящаяборода. Долгое время ей приходилось бороться с последствиями болезни – Шварцрегулярно брила лицо и грудь. Из-за этого окружающие люди даже не подозревали оналичии у женщины серьезного недуга, сообщает Daily Mail.Однако, Шварц все же решила перестать бриться и принять себятакой, какая она есть. "С моей хипстерской бородой я чувствую себя счастливее,чем когда-либо", – заявила американка. Затем, в 31 год она решила переехать в Сиэтл.Вначале жизнь с бородой усложняла ее жизнь, так как окружающие частенькоглазели на женщину, пытались сделать с ней фото. Подобное поведение задевалоШварц. Но спустя пять лет ношения бороды, она свыклась с этим и даже началаучаствовать и побеждать в конкурсах бородачей.По словам Шварц, растительность на лице никак не повлияла наличную жизнь необычной красавицы. Мужчины все также обращали на нее внимание,но было сложно найти партнера для долгосрочных отношений. Самым главным для неебыло найти того мужчину, который бы не считал отношения с бородатой женщинойпозором.Надо отметить, чтоспустя полтора года поисков женщина наконец нашла своего принца. На ее пост в Facebook откликнулся 45-летнийТобиас Брэдик, который ранее помогал Шварц с переездом. Мужчина с рыжей бородойбоялся получить отказ, но переживания оказались напрасными. Бородатая парасовсем скоро сыграла свадьбу, но решила, что их отношения будут полиаморными(каждый партнер с согласия другого сможет иметь любовные отношения на стороне).