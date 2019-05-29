Португалец Андре Виллаш-Боаш станет новым главным тренером Марселя. 41-летний специалист заменит на этом посту Руди Гарсия, ушедшего в отставку по окончанию сезона.

Португалец Андре Виллаш-Боаш станет новым главным тренером "Марселя". 41-летний специалист заменит на этом посту Руди Гарсия, ушедшего в отставку по окончанию сезона.Андре Виллаш-Боаш возвращается в большой футбол после двухлетней паузы. Последним клубом в карьере португальца был китайский "Шанхай СИПГ", который он оставил в 2017 году.Наибольших успехов Андре Виллаш-Боаш добился с "Порту", с которым выигрывал чемпионат и Кубок Португалии, а также Лигу Европы в 2011. Российским болельщикам португальский специалист хорошо известен по работе с "Зенитом". В 2015 он приводил "Зенит" к победе в чемпионате России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок нашей страны.