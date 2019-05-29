Президентская кампания в Казахстане заложит основу для цивилизационного рывка страны, которая к 2050 году должна войти в топ-30 ведущих экономик планеты. Участие в выборах представителей диаметрально противоположных политических сил, предлагающих порой взаимоисключающие пути развития государства, – возможность для общества выбрать наиболее приемлемый.

Президентская кампания в Казахстане заложит основу для цивилизационного рывка страны, которая к 2050 году должна войти в топ-30 ведущих экономик планеты. Участие в выборах представителей диаметрально противоположных политических сил, предлагающих порой взаимоисключающие пути развития государства, – возможность для общества выбрать наиболее приемлемый.УспехНазарбаева9 июняКазахстану предстоит избрать президента. И впервые в постсоветской истории почти20-миллионного государства в выборах не будет участвовать Нурсултан Назарбаев. Напомним,он 19 марта объявил о добровольном и досрочном сложении полномочий, при этомсохранил за собой пост лидера правящей партии "Нур Отан", председателя Советабезопасности Казахстана, а также члена Конституционного совета Казахстана.Назарбаевбыл абсолютным "рекордсменом" среди лидеров всехпостсоветских государств по времени пребывания у власти. Страна за эти тридесятилетия динамично развивалась: достаточно сказать, что подушевой ВВП сначала девяностых вырос почти в 3,5 раза, а численность населения – на 10% (причемв основном за счет естественного, а не миграционного прироста).Сейчас почему-то уже не принято вспоминать, а ведь именноНазарбаев стал идеологом создания Евразийскогоэкономического союза (ЕАЭС). Именноблагодаря ему мы можем теперь летать в Минск иАстану по российским паспортам. Он же и первым среди постсоветских лидеровучредил Ассамблею народов Казахстана – конституционный орган, дискуссии внутрикоторого позволили преодолеть многие гражданские конфликты в этоймногонациональной стране.Назарбаев как лидер крупнейшей экономики Центральной Азиисумел выстроить многовекторную дипломатию с учетом интересов всех ближайшихпартнеров и союзников – России, Китая, Турции. Но это были партнерскиеотношения, а развивался Казахстан по своему, особому пути, что сам Назарбаевподчеркнул, объявляя об отставке: "Уверен,что мы идем по правильному пути! Если мы будем сильными, все будут считаться снами. Если мы понадеемся на кого-то, то лишимся всех своих достижений"."Экзамен"для идей модернизацииЛюбаяполитическая система требует обновления – Назарбаев это прекрасно понимал. Ипоследние годы в Казахстане шли масштабные политические реформы. В начале 2017 года,выступая с посланием к парламенту, президент объявил о начале так называемой"Третьей модернизации Казахстана". Она включает модернизацию общественногосознания, поэтапное сворачивание госкапитализма (доля государства должна снизитьсядо уровня большинства стран ОЭСР – 15% от ВВП) и, самое главное, – реформуправящего класса и переход от ультрапрезидентской к президентско-парламентскойформе правления."Вреспублике приветствуются идеи меритократии, когда государством руководятнаиболее способные люди. С решением экономических задач страны связаны иформирование корпуса политических госслужащих, и повышение их образовательногоуровня", – объясняет суть политической реформы Назарбаева главный редакторжурнала "Мир Евразии" Эдуард Полетаев. А ее конечная цель, как заявил самНазарбаев, – к 2050 году ввести Казахстан в тридцатку самых успешных иэффективных государств планеты (для этого необходимо обеспечить темпыэкономического роста не ниже 5% в год).Предстоящиепрезидентские выборы станут своеобразным "экзаменом" для идей модернизации, предложенныхНазарбаевым. Поэтому не иначе как с иронией можно воспринимать мнения различныхполитологов о том, что исход президентской кампании якобы предрешен.Напротив:созданы все условия для того, чтобы выборы стали максимально демократичными иоткрытыми в истории Казахстана. Центризбирком проделал огромную работу длялиберализации законодательства, основываясь на передовом опыте. Отметил этодаже Уршула Гацек – глава миссии наблюдателей БДИПЧ, которое традиционно крайненастороженно относится к постсоветским выборам. Уже сейчас для участиязарегистрировано более трехсот международных наблюдателей (кстати, проголосоватьна выборах можно будет и в России – в консульствах Казахстана в Астрахани, Казани,Омске, Санкт-Петербурге и Москве).Последобровольной отставки Назарбаева страну возглавил Касым-Жомарт Токаев – один изсамых опытных политиков Казахстана, который последовательно был министроминостранных дел, премьер-министром, председателем верхней палаты парламента (верхего дипломатической карьеры – пост заместителя генерального секретаря ООН.И хотяего кандидатуру на выборах президента поддержала правящая партия "Нур Отан", победаТокаева – вопрос отнюдь не решенный. Казахские выборы не идут по заранеенаписанному сценарию, это подлинное ристалище самых различных и ярких политиков.Какдостичь всеобщего благоденствия?Кандидатот коммунистов Жамбыл Ахметбеков и оппозиционер Амиржан Косанов настроены скептическипо отношению к происходящему в стране: они отмечают, что за последние годы вКазахстане сформировалось засилье влиятельных представителей крупного бизнеса, которые буквально паразитируют начеловеческих ресурсах."Казахстан – одна из богатейших стран мира по запасамнефти, газа, черных и цветных металлов. При умелом использовании и эксплуатацииданных ресурсов, страна как минимум может сравняться по уровню жизни с Кувейтомили ОАЭ", – говорит коммунист Ахметбеков.Впрочем, пути достижения всеобщего благоденствия у кандидатовразные. Ахметбеков, естественно, выступает за деолигархизацию путемнационализации (в первую очередь, конечно, добывающих компаний).А вот Косанов, напротив, – ярыйантикоммунист и сторонник "европейского" пути развития Казахстана. Он ратует заобщеевропейскую систему прав человека (что неудивительно для оппозиционера с 20-летнимстажем, не раз бывавшего в изоляторе по обвинению в несанкционированных акциях),но вместе с тем, выступает за укрепление коллективной безопасности междусоседними странами Центральной Азии, а также возрождение сотрудничества стюркоязычным миром.Какподнять отечественную экономику?Предвыборнаяпрограмма кандидата от профсоюзов АмангельдиТаспихова также в значительной степени построена на критике существующейсоциально-экономической системы. Упор он делает на соблюдении работодателямиправ трудящихся.Дляначала несколько цифр. Только государственные инспекторы труда выявляютежегодно до десяти тысяч нарушений трудового законодательства; задолженность позаработной плате перед работниками превысила два миллиарда тенге; по винеработодателей ежегодно на производстве более 1,5 тысячи работников получаюттрудовые увечья, а более 200 человек погибают."Очень большое количество людей в поисках лучшей долиуезжают в другие страны, потому что не устраивает заработная плата, неустраивают условия труда. Получив здесь образование, знание, выросши и ставпрофессионалами, они отдавать свои познания идут в другие государства, в другихстранах они поднимают экономику. Это невосполнимые потери для нашей страны"! –констатирует Таспихов.Как добиться вхождения Казахстана в топ-30?На проблему оттока трудовых ресурсов и депопуляции сельскихтерриторий обращает внимание и кандидат от народно-демократическойпатриотической партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков. Основа прогрессивногоразвития государства, по его мнению, – это развитие АПК, без чего невозможнобудет решить поставленную Нурсултаном Назарбаевым задачу вхождения Казахстана втоп-30 ведущих экономик планеты.Рахимбековпредлагает активнее развивать аграрную науку (он сам, кстати, возглавляетхолдинг "Национальный аграрный научно-образовательный центр", объединяющий три университетаи 23 профильных НИИ).Каквозродить национальные традиции?Выдвинутыйобщественным движением "Орлы великой степи" Садыбек Тугел свою предвыборнуюпрограмму строит на традиционалистских идеях. В отличие от других кандидатов, акцентон делает не на экономике, а на общественном сознании: в частности, он считает,что за последние годы "вестернизация" принесла в Казахстан слишком многовредоносного – от порнографии до игромании. И бороться с этим нужно, возрождаянациональные традиции (например, воссоздав суд биев).Какоздоровить финансовую политику?Один изнаиболее ярких кандидатов – это единственная женщина, участвующая впрезидентской гонке, Дания Еспаева, выдвинутая демократической партией "Ак жол".В истории центральноазиатских государств еще не было примера руководстваженщиной (можно вспомнить лишь временного президента Киргизии в 2010-2011 годахРозу Отунбаеву), и тем интереснее фигура Еспаевой.Онаопытный экономист, и одной из основных проблем казахской экономики видит низкийуровень импортозамещения и слабый курс тенге. Еспаева выступает против практикидевальвации национальной валюты, и требует введения ответственности финансовогорегулятора за "антинациональную" финансовую политику."Еслиминистр национальной экономики или глава Нацбанка заявил, что девальвации небудет, а она происходит, – то такой чиновник должен подать в отставку"! –уверена Дания Еспаева.Чемближе президентские выборы, тем более жесткой становится риторика кандидатов: очевидно,что проблем в социально-экономической сфере Казахстана накопилось немало. Ирешать их нужно как можно скорее. Именно поэтому сегодня Казахстану такнеобходимы демократические выборы.По мнению члена ПрезидиумаМеждународного правозащитного движения "Мир без нацизма" Дмитрия Линтера, гражданам важно знать,что во главе государства стоит руководитель, представляющий их интересы. Фермерыхотят услышать программу действий по развитию агропромышленного комплекса, малыйбизнес ждет поддержки отечественных предприятий на государственном уровне, рабочиезаводов мечтают об экологически безопасных производствах и повышении заработныхплат.На президентских выборах в Казахстане любаяпартия может высказать мнение о путях дальнейшего развития страны – нанациональном уровне, затронув струны души каждого жителя. И это, несомненно, обеспечитвысокую явку на избирательные участки.