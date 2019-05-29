Пятнадцатилетнего Даниила П. задержали спустя час после нападения на школу в Вольске. За это время он успел дойти до дома, сделать еще одну видеозапись, признаться в провале операции и извиниться за содеянное.

"Пятнадцатилетнего Даниила П. задержали спустя час после нападения на школу в Вольске. За это время он успел дойти до дома, сделать еще одну видеозапись, признаться в провале операции и извиниться за содеянное."Я не смог. Я ранил одну девочку, даже не знаю ее имени. Мне очень страшно, я очень жалею о содеянном, я не такой, я не знаю, что на меня нашло", — каялся подросток.Получившую топором по голове 12-летнюю Дарью в состоянии средней степени тяжести доставили в районную больницу и прооперировали, сейчас решается вопрос о возможности ее транспортировки в Саратов."Молотов не загорелся, я чертовски провалился. Я не смог, я видел, как они бежали, их лица… Для меня это сложно — убийство человека. Я девочку ранил прямо в голову, мне так жаль! Я хочу принести свои глубочайшие извинения", — заявил Даниил, на футболке которого красовалась надпись "Разочарование".Именно разочарованием — в матери, учителях, одноклассниках и оказывавших ему помощь психиатрах — школьник объяснил свое нападение. Сейчас он объясняется со следователями.Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил провести проверку всей системы воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних в Вольске, а также в течение недели провести массовую проверку всех средних образовательных учреждений региона."Возможность беспрепятственно пронести в здание школы габаритный запрещенный предмет — недопустимое нарушение правил безопасности. Что касается случая в Вольске, виновные в халатности должны ответить по всей строгости", — отметил он.В Вольск прибыла министр здравоохранения области Наталья Мазина, идет подготовка к транспортировке пострадавшей девочки в Саратов.