Накануне в Сыктывкаре автомобиль без номеров, двигаясь по прилегающей к многоквартирному дому территории, последовательно столкнулся с двумя легковушками, после чего из него выбежали дети и убежали.

Накануне в Сыктывкаре автомобиль без номеров двигаясь по прилегающей к многоквартирному дому территории устроил двойную аварию.Инцидент произошел 27 мая на улице Морозова. ВАЗ 2106 с большой скоростью двигался по второстепенной дороге и врезался сначала в одну легковушку, не предоставив ей преимущество, а затем, потеряв управление, во вторую, припаркованную по всем правилам.Из "шестерки" убежали напуганных три подростка, один из которых и устроил аварию.Издание "Комиинформ" сообщает, что, благодаря видеозаписи и свидетельским показаниям, личности детей были установлены, и сейчас хулиганами занимается полиция.