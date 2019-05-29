Девочка, пострадавшая от нападения подростка в школе Вольска, самолетом санавиации доставлена в больницу Саратова, где сейчас проходит консилиум врачей для того, чтобы определить дальнейшую тактику лечения.

Девочка, пострадавшая от нападения подростка в школе Вольска, самолетом санавиации доставлена в больницу Саратова.Ранее 28 мая ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске в класс на втором этаже здания бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. После он бросил еще одну такую бутылку в коридор, но там воспламенения не произошло. По предварительным данным следствия, после этого 14-летний подросток ударил 12-летнюю ученицу школы топором по голове и попытался сбежать.Девочка была госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы в состоянии средней степени тяжести. По поручению губернатора в Вольск за девочкой был направлен самолет санавиации, чтобы доставить ее в Саратов, сообщает РИА Новости.Начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова рассказала, что девочка перенесла полет нормально. В данный момент она находится в областной детской больнице, где сейчас проходит консилиум врачей для того, чтобы определить дальнейшую тактику лечения. По словам начальника пресс-службы губернатора, состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.Следователи намерены в среду выйти в суд с ходатайством о заключении подростка под стражу. В настоящее время в отношении школьника завели уголовное дело, его допрашивают следователи, а дома проведены обыски. По предварительным данным, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, нападавший подросток состоял на учете у психиатра и учился плохо.