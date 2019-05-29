Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре передаст российским Воздушно-космическим силам 20 новых многоцелевых истребителей Су-35С до 2020 года. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре передаст российским Воздушно-космическим силам 20 новых многоцелевых истребителей Су-35С до 2020 года. Об этом агентству ТАСС заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.Представитель военного ведомства добавил, что боевые самолеты продолжают проходить модернизацию с учетом применения в Сирии. Так, например, Су-35 смогут применять новые типы управляемых ракет.Су-35 – самый современный российский серийный истребитель. Он оснащен двумя мощнейшими двигателями "117С" с управляемым соплом, которые позволяют боевой машине выполнять все фигуры сложного и высшего пилотажа.Отдельного упоминания заслуживает электроника самолета. Вся необходимая информация выводится на цветные многофункциональные дисплеи, на шлеме пилота стоит система целеуказания для головок самонаведния ракет.Радиолокационная система управления Су-35 одновременно сопровождает до 30 целей и на 8 из них может наводить оружие. Оптико-локационная станция замечает летательный аппарат противника на расстоянии до 50 километров в передней полусфере и до 80 километров – в задней.На 14 точках подвески самолета можно разметить до 8 тонн оружия, среди которого ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля", управляемые и неуправляемые бомбы.