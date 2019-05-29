Нижняя палата парламента в среду, 29 мая, приняла во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности для пьяных водителей, ставших виновниками ДТП со смертельным исходом. Если по вине такого автомобилиста погибнут двое и более человек, то ему грозит до 15 лет лишения свободы, гласит нормативно-правовой акт.
Нижняя палата парламента в среду, 29 мая, приняла во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности для пьяных водителей, ставших виновниками ДТП со смертельным исходом. Если по вине такого автомобилиста погибнут двое и более человек, то ему грозит до 15 лет лишения свободы, гласит нормативно-правовой акт.
Сейчас максимальное наказание для водителя, нанесшего
тяжкий вред другим участникам дорожного движения, составляет четыре года. В
случае окончательного принятия законопроекта этот срок вырастет до семи лет.
В случае гибели в аварии человека пьяному водителю грозит до
12 лет заключения. В соответствии с нормативно-правовым актом, максимальная
санкция недобросовестных автолюбителей составит 15 лет. На такой срок он может
лишиться свободы в случае гибели в ДТП двух и более человек.
Кроме того, законопроект предполагает усиление
ответственности за совершение преступлений в пьяном виде на железнодорожном,
воздушном, внутреннем водном и морском транспорте и в метрополитене.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что под
колесами пьяных водителей каждый год гибнут более четырех тысяч человек, а
более 20 тысяч – становятся инвалидами. Фактически за пять лет под колесами
таких автомобилистов исчезает целый город, подчеркивал председатель нижней
палаты.
По его словам, если человек садится за руль в пьяном виде,
значит, имеет место умысел. Это дает основания причислять ДТП с участием пьяных
водителей к умышленному убийству. Володин уверен, что законопроект поможет
снизить число пьяных ДТП.
"Инициатива была внесена всеми политическими фракциями
Государственной Думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а
главное, она поддерживается обществом", – отмечал спикер Госдумы.
Законопроект одобрили и в экспертной среде. В беседе с
"" автоэксперт Михаил Горбачев назвал пьяное вождение
покушением на убийство. Водители в состоянии алкогольного опьянения
представляют огромную опасность для всех участников движения, и это часто
заканчивается трагически, подчеркнул он.