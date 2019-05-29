Нижняя палата парламента в среду, 29 мая, приняла во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности для пьяных водителей, ставших виновниками ДТП со смертельным исходом. Если по вине такого автомобилиста погибнут двое и более человек, то ему грозит до 15 лет лишения свободы, гласит нормативно-правовой акт.

Нижняя палата парламента в среду, 29 мая, приняла во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности для пьяных водителей, ставших виновниками ДТП со смертельным исходом. Если по вине такого автомобилиста погибнут двое и более человек, то ему грозит до 15 лет лишения свободы, гласит нормативно-правовой акт.Сейчас максимальное наказание для водителя, нанесшеготяжкий вред другим участникам дорожного движения, составляет четыре года. Вслучае окончательного принятия законопроекта этот срок вырастет до семи лет.В случае гибели в аварии человека пьяному водителю грозит до12 лет заключения. В соответствии с нормативно-правовым актом, максимальнаясанкция недобросовестных автолюбителей составит 15 лет. На такой срок он можетлишиться свободы в случае гибели в ДТП двух и более человек.Кроме того, законопроект предполагает усилениеответственности за совершение преступлений в пьяном виде на железнодорожном,воздушном, внутреннем водном и морском транспорте и в метрополитене.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что подколесами пьяных водителей каждый год гибнут более четырех тысяч человек, аболее 20 тысяч – становятся инвалидами. Фактически за пять лет под колесамитаких автомобилистов исчезает целый город, подчеркивал председатель нижнейпалаты.По его словам, если человек садится за руль в пьяном виде,значит, имеет место умысел. Это дает основания причислять ДТП с участием пьяныхводителей к умышленному убийству. Володин уверен, что законопроект поможетснизить число пьяных ДТП."Инициатива была внесена всеми политическими фракциямиГосударственной Думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, аглавное, она поддерживается обществом", – отмечал спикер Госдумы.Законопроект одобрили и в экспертной среде. В беседе с"" автоэксперт Михаил Горбачев назвал пьяное вождениепокушением на убийство. Водители в состоянии алкогольного опьяненияпредставляют огромную опасность для всех участников движения, и это частозаканчивается трагически, подчеркнул он.