Депутаты-единороссы всех уровней должны вовлекаться в подготовку заявок на участие в новой госпрограмме развития сельских территорий, которая начнет действовать со следующего года. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава парламентской фракции Единой России Сергей Неверов.
Депутаты-единороссы всех уровней должны вовлекаться в подготовку заявок на участие в новой госпрограмме развития сельских территорий, которая начнет действовать со следующего года. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава парламентской фракции "Единой России" Сергей Неверов.
На заседании совета руководителей партийных фракций во
Владимирской области парламентарий указал на необходимость детального
погружения в проект программы комплексного развития сельских территорий.
По его словам, это нужно как для пояснений региональным
парламентариям и на муниципальном уровне, так и для разъяснительной работы с
гражданами. "Важно, чтобы все 83 региона (без участия Москвы и
Санкт-Петербурга – Прим. ред.) активно включились в программу – времени на
"раскачку" нет", – сказал Неверов.
Он подчеркнул, что депутаты-единороссы проконтролируют
подготовку проектов для участия в новой программе комплексного развития
территорий. Неверов напомнил, что соответствующий вопрос обсуждался недавно на
Форуме сельских депутатов в Воронеже. Ряд важных инициатив был доведен до премьер-министра,
председателя "ЕР" Дмитрия Медведева.
Задача партийных фракций в региональных парламентах -
включаться в формирование бюджета на следующий год. "У вас есть
возможность актуализировать вместе с главами и депутатами сельских поселений те
проекты, которые не были реализованы в рамках ведомственной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий" – на этом будет сделан особый акцент
в следующем году", – подчеркнул руководитель думских единороссов.
Неверов напомнил, что у "ЕР" есть большинство
почти во всех законодательных собраниях субъектов Федерации. Он призвал
коллег-партийцев добиваться того, чтобы еще на стадии нулевого чтения в бюджеты
регионов было заложено софинансирование проектов по комплексному развитию
сельских территорий.
Напомним, 21 мая в Воронеже прошел Форум сельских депутатов
"ЕР". На мероприятии обсуждали проект программы комплексного развития
села. Участники форума приняли решение провести Совет руководителей фракций и
обсудить действия регионов и муниципалитетов для участия в программе.