Депутаты-единороссы всех уровней должны вовлекаться в подготовку заявок на участие в новой госпрограмме развития сельских территорий, которая начнет действовать со следующего года. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава парламентской фракции Единой России Сергей Неверов.

Депутаты-единороссы всех уровней должны вовлекаться в подготовку заявок на участие в новой госпрограмме развития сельских территорий, которая начнет действовать со следующего года. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава парламентской фракции "Единой России" Сергей Неверов.На заседании совета руководителей партийных фракций воВладимирской области парламентарий указал на необходимость детальногопогружения в проект программы комплексного развития сельских территорий.По его словам, это нужно как для пояснений региональнымпарламентариям и на муниципальном уровне, так и для разъяснительной работы сгражданами. "Важно, чтобы все 83 региона (без участия Москвы иСанкт-Петербурга – Прим. ред.) активно включились в программу – времени на"раскачку" нет", – сказал Неверов.Он подчеркнул, что депутаты-единороссы проконтролируютподготовку проектов для участия в новой программе комплексного развитиятерриторий. Неверов напомнил, что соответствующий вопрос обсуждался недавно наФоруме сельских депутатов в Воронеже. Ряд важных инициатив был доведен до премьер-министра,председателя "ЕР" Дмитрия Медведева.Задача партийных фракций в региональных парламентах -включаться в формирование бюджета на следующий год. "У вас естьвозможность актуализировать вместе с главами и депутатами сельских поселений тепроекты, которые не были реализованы в рамках ведомственной целевой программы"Устойчивое развитие сельских территорий" – на этом будет сделан особый акцентв следующем году", – подчеркнул руководитель думских единороссов.Неверов напомнил, что у "ЕР" есть большинствопочти во всех законодательных собраниях субъектов Федерации. Он призвалколлег-партийцев добиваться того, чтобы еще на стадии нулевого чтения в бюджетырегионов было заложено софинансирование проектов по комплексному развитиюсельских территорий.Напомним, 21 мая в Воронеже прошел Форум сельских депутатов"ЕР". На мероприятии обсуждали проект программы комплексного развитиясела. Участники форума приняли решение провести Совет руководителей фракций иобсудить действия регионов и муниципалитетов для участия в программе.