Российская фигуристка Евгения Медведева в последнее время часто шокирует фанатов своими признаниями. В этот раз девушка сделала громкое заявление о родине.

Российская фигуристка Евгения Медведева в последнее время часто шокирует фанатов своими признаниями. В этот раз девушка сделала громкое заявление о родине.Год назад фигуристка оставила Россию и переехала в Канаду. Она начала тренироваться у местного специалиста Брайана Орсера.Недавно она рассказала о своих мыслях на этот счет. Девушка заявила, что сильно изменилась заграницей. Она чувствует, что они происходят в лучшую сторону.Тем не менее, Медведева не связывает это с тем, что сейчас она работает и живет в Канаде. "Просто мое взросление пришлось именно на это время", – уверяет Евгения. Фигуристка также пожелала всем поклонникам прекрасных перемен. Независимо от того, в какой точке мира вы сейчас находитесь."Мой родной дом – Россия, а Канада – длительная командировка", – поделилась чемпионка.Фигуристка также пожелала всем поклонникам прекрасных перемен. Независимо от того, в какой точке мира вы сейчас находитесь, сообщает .Напомним, Евгения Медведева стала бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Она уступила соотечественнице Алине Загитовой, завоевавшей первое место, и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана, взявшей серебро.